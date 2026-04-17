El Aragua VC buscará igualar su registro en su visita a Caracas

Las dirigidas por Nelson Fajardo se enfrentarán a Sport Caracas Voley este fin de semana en el gimnasio Gastón Portillo

CIUDAD MCY.- El Aragua VC viene de caer en su última serie ante Guácharas de Monagas en donde lograron sumar un punto tras llegar a un quinto set. A pesar de seguir entre los primeros 4 puestos de la calificación, la Maquinaria Aurirroja intentará quitarse el trago amargo de la derrota enfrentándose a uno de los rivales a vencer en este torneo.

Este encuentro marca el inicio de la segunda vuelta del campeonato, anteriormente las capitalinas habían barrido al conjunto de la Ciudad Jardín, no obstante, las aragüeñas han sido constantes cosechando victorias importantes pese a su mal inicio.

El talento de las jugadoras también ha sido crucial, y junto con sus nuevas incorporaciones, el equipo ha ganado fuerzas por las puntas y el lado opuesto de la cancha.

Las Reinas del Tabloncillo tienen el objetivo de clasificar a la siguiente fase y subir el nivel de juego, por lo que se espera que con una victoria en uno de los juegos de la serie ante las Capitalinas el Aragua VC pueda elevar su ánimo y mostrar que pueden hacerle frente a una de las candidatas al título.

Por otra parte, el Sport Caracas Voley, llega a esta serie como una de las rivales más fuertes del campeonato, consolidándose en el segundo lugar de la tabla, en el que, si bien perdieron su invicto ante Guácharas, eso no ha sido impedimento para bajar su ritmo en el campeonato. Cabe destacar que, para esta jornada el conjunto capitalino aprovechará la localía ya que estarán jugando en el gimnasio Gastón Portillo de la ciudad capital.

La mayor fuerza de las dirigidas por Yani Capuzzi ha sido el sistema con el que juegan, optando por una estrategia de defensa ajustado que ha desesperado a las rivales.

La agrupación caraqueña también buscará encaminar su clasificación y seguir extendiendo su racha invicta en condición de local hasta la postemporada.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CORTESÍA