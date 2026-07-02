Acciones de limpieza despejó calles afectadas por sismo en Turmero

Las labores de barrido y remoción de escombros se ejecutaron entre el 24 y el 25 de junio para restablecer la movilidad en el casco central de la ciudad

CIUDAD MCY.- Las cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos del municipio Santiago Mariño (Serpumar) ejecutaron labores de limpieza, remoción de escombros y acondicionamiento de calles y fachadas del casco central de Turmero, luego de las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico registrado el pasado 24 de junio.

Las acciones estuvieron a cargo del equipo de Serpumar, siguiendo instrucciones del alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, bajo orientaciones de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y los lineamientos de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

El operativo comenzó la misma tarde del miércoles 24 de junio, cuando las cuadrillas municipales se desplegaron en distintos puntos del casco central de Turmero para retirar los escombros generados por desprendimientos y colapsos parciales de edificaciones de antigua data.

Uno de los primeros sectores atendidos fue la calle Mariño, importante arteria comercial de la capital mariñense, donde varias estructuras presentaron daños que obstaculizaron el tránsito peatonal y vehicular. Posteriormente, los trabajos se extendieron hacia otras calles y espacios públicos afectados.

Las cuadrillas realizaron la remoción de restos de mampostería, bloques, material suelto y residuos vegetales, además del saneamiento de calles y aceras. En los puntos donde fue necesario, la Alcaldía de Santiago Mariño incorporó maquinaria para agilizar el despeje de las vías y garantizar condiciones seguras para la movilidad de la población.

Las labores también contaron con el acompañamiento del Poder Popular organizado y vecinos de las comunidades, quienes colaboraron con el retiro del material acumulado y la recuperación de los espacios públicos.

Con estas acciones, el Gobierno nacional, regional y municipal, junto al Poder Popular, brindó una respuesta inmediata ante las incidencias ocasionadas por el evento sísmico, permitiendo restablecer progresivamente la normalidad en el casco central de Turmero.

PRENSA MARIÑO

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