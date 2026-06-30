Ribas organiza nuevas jornadas de inspección estructural

Las autoridades municipales coordinan acciones con equipos técnicos y comunidades para evaluar condiciones de habitabilidad

CIUDAD MCY.- Con el fin de revisar y ajustar las acciones de evaluación de infraestructuras que se ejecutan en distintos sectores de la jurisdicción, se realizó en el municipio José Félix Ribas una reunión de trabajo entre el alcalde Juan Carlos Sánchez y la comisión multidisciplinaria encargada de la atención de la contingencia sísmica.

Durante el encuentro se abordó la continuidad de las inspecciones técnicas en curso, a las cuales se incorporarán los parámetros del “Semáforo de la Habitabilidad” establecido por el Gobierno nacional, herramienta que plantea estandarizar la evaluación de condiciones estructurales en edificaciones residenciales y otros espacios.

En la jornada se revisó la planificación de los próximos operativos de inspección, orientados a la verificación de inmuebles bajo criterios técnicos, con el propósito de contar con diagnósticos actualizados que orienten eventuales medidas preventivas o de atención.

Asimismo, se informó la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria dirigida a los presidentes de condominios del municipio, con el objetivo de coordinar la articulación entre autoridades y organizaciones comunitarias en torno al levantamiento de información y atención de reportes vinculados a las estructuras residenciales.

REINYMAR TOVAR

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