Activada Sala Situacional en Camatagua ante contingencia sismica

Con un esfuerzo conjunto entre el Poder Popular, organismos militares, de Prevención y Seguridad Ciudadana, se coordina la recepción de familias damnificadas y la distribución de insumos básicos.

CIUDAD MCY.- ‎Con el propósito de garantizar el resguardo de la ciudadanía, las autoridades locales activaron la Sala Situacional del municipio Camatagua, instancia que brinda apoyo a quienes llegan afectados tras los terremotos del 24-J.

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‎El alcalde Duglas Seijas ofreció el máximo respaldo a las personas damnificadas que llegan a la jurisdicción, y buscan del abrazo de sus familiares. Para ello, estructuraron un plan de atención social y entrega de artículos básicos, que involucra varios elementos.

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‎El despliegue cuenta con un esfuerzo institucional multidisciplinario que involucra de manera directa a la Guardia Nacional, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Bolivariana de Aragua, e instituciones sanitarias.

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‎»Invito al pueblo de Camatagua a pasar los datos (demográficos) a la sala, para hacer las constataciones, enviar a los equipos de Corposalud y Epidemiología», destacó el Burgomaestre.

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‎Gracias a la colaboración voluntaria y al aporte de los habitantes de Camatagua, las autoridades lograron habilitar y activar un centro de acopio principal para canalizar de forma ordenada la ayuda humanitaria recolectada.

En este espacio de recepción se recopilan de manera constante alimentos no perecederos, prendas de ropa en buen estado e insumos médicos esenciales.

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‎Estos suministros son clasificados por las cuadrillas de voluntarios para ser distribuidos y llevados directamente hasta los refugios temporales y las zonas afectadas, garantizando que el beneficio llegue de manera inmediata a quienes más lo necesitan en este momento de dificultad.

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‎THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS:CORTESÍA