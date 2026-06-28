‎Alcalde Brullerby Suárez desmintió colapso de bloques en Caña de Azúcar ‎

CIUDAD MCY.- Ante la ola de rumores que se han venido propagando a través de las redes sociales, en especial la aplicación Tik Tok, en la que se menciona que varios edificios de Caña de Azúcar fueron colapsados tras los terremotos del pasado miércoles, el alcalde de Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez, salió al paso para desmentir categóricamente estas afirmaciones y asegurar que todo está en completa calma en la zona.

‎

‎El burgomaestre hizo énfasis en que algunos bloques de Caña de Azúcar sufrieron algunas grietas en sus puntos de dilatación, pero que no representan un peligro para la habitabilidad de los mismos ya que son daños muy leves.

‎

‎»Ningún bloque tiene ningún daño estructural (…) Es falso, totalmente falso que hay algún bloque de Caña de Azúcar que se está cayendo» subrayó.

‎

‎Suárez aprovechó la oportunidad para hacer un nuevo llamado a la calma a toda la población, en especial a la de su municipio, así como también evitar difundir este tipo de información que pueda generar zozobra en personas que estén fuera de Caña de Azúcar y tengan familiares en el sector.

‎

‎»Lastimosamente hay algunos y algunas que andan jugando con la zozobra y con la angustia de nuestros vecinos y nuestras vecinas (…) Les pido calma, tranquilidad y bueno, ayudemos a difundir la verdad», finalizó.

YLAI OLMOS CASTILLO

‎

‎FOTOS: PRENSA ALCALDÍA MBI