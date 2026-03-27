La Victoria esta lista para la Semana Santa con 192 actividades religiosas y culturales

La semana mayor en la jurisdicción iniciará formalmente el Domingo de Ramos y contará con el despliegue de 460 personas entre los distintos organismos de seguridad para el resguardo y la tranquilidad de la colectividad

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de enaltecer la historia local, renovar la vocación religiosa y promover el turismo regional, el municipio José Félix Ribas se declara listo para conmemorar la Semana Santa con un calendario que abarca 192 actividades pensadas para el disfrute, la reflexión y el recogimiento espiritual tanto de propios como de visitantes.

Estas jornadas, destinadas a rememorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, no solo buscan afianzar la fe de la feligresía católica, sino también exaltar el profundo sentido de la «Aragüeñidad» y en el impulso de la marca «Aragua Encanta», demostrando que La Victoria, con su rica carga histórica, tiene espacios emblemáticos para demostrar que es un destino turístico y espiritual por excelencia dentro del estado.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el alcalde Juan Carlos Sánchez ofreció los detalles de esta programación, la cual iniciará formalmente el Domingo de Ramos.

‘’Siguiendo las orientaciones de nuestra presidenta Delcy Rodríguez y nuestra gobernadora Joana Sánchez, nos preparamos con mucha alegría y con mucha fe y con mucho entusiasmo para vivir a plenitud esta Semana Santa, en total hemos preparado, junto a la sociedad religiosa y a las autoridades eclesiásticas, 192 actividades que van desde lo religioso, lo cultural y lo tradicional, por todo lo largo y ancho de nuestro municipio José Félix Ribas’’ expresó el burgomaestre

Para garantizar la tranquilidad de los feligreses y turistas durante el asueto, el alcalde anunció la activación de un importante operativo de resguardo.

“Hemos activado todo el plan para recibir a las personas que van a los lugares en este asueto de Semana Santa, se van a desplegar unas 460 personas entre los distintos organismos de seguridad y los voluntarios y voluntarias, para dar acompañamiento y seguridad a todas las personas que van a asistir a estos lugares’’

Finalmente el Alcalde señalo que esto forma parte de la identidad regional ‘’A partir de mañana, domingo de Ramos y toda la Semana Santa y, bueno, por supuesto que los esperamos con los brazos abiertos. Así como ha dicho nuestra gobernadora en su lanzamiento Aragua Encanta, nosotros somos parte de esa aragüeñidad que nuestra gobernadora ha expresado y que, por supuesto, queremos demostrar lo mejor que tiene Aragua desde nuestro municipio de los Félix Ribas’’

CULTURA, RECREACIÓN Y LOGÍSTICA

​El gobierno municipal también ha organizado una serie de eventos culturales y recreativos que complementarán las jornadas de fe, llevando obras teatrales y musicales a diferentes comunidades y teniendo como uno de los escenarios principales el histórico Teatro Ribas.

«Queremos invitar a toda nuestra población para que pueda no solamente disfrutar de las actividades religiosas, sino también de las actividades culturales en nuestro Teatro Ribas y en otros puntos de la ciudad. Además, tendremos habilitados nuestros balnearios y plazas públicas para seguir fomentando que

​En materia logística, Sánchez informó que la municipalidad realizó una inversión para dotar a la feligresía local y visitante de velas para acompañar las tradicionales procesiones, así como la instalación de puntos de hidratación durante las rutas religiosas.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA