Activado operativo para autorizaciones de viajes a menores en cinco aeropuertos

CIUDAD MCY.- Como parte del despliegue de Semana Santa Segura 2026, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) activó en cinco aeropuertos del país, el operativo especial para el otorgamiento de autorizaciones para viajes de niños, niñas y adolescentes.

Este despliegue especial está activo desde el 28 de marzo hasta el 4 de abril, periodo en el que se espera una alta movilización de temporadistas, especialmente de niños, niñas y adolescentes, quienes podrán viajar de manera segura, informó Saren en sus redes sociales.

El Saren garantizará el derecho al tránsito libre, confiable y seguro de la población infantil y juvenil desde cinco aeropuertos internacionales del país, a saber:

General José Antonio Anzoátegui, en el estado Anzoátegui;

Arturo Michelena, en Carabobo;

Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira;

G/J Santiago Mariño, en Nueva Esparta;

La Chinita, en el estado Zulia.

El otorgamiento de autorizaciones para viajes se realizará en un horario comprendido de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, mientras que los fines de semana la atención será de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., garantizando así una atención continua y oportuna para los usuarios.

FUENTE:VTV

FOTO: CORTESÍA