Activan más de 3 mil 500 puntos de control para operativo de Semana Santa

CIUDAD MCY.- Un total de 3 mil 512 puntos de control fueron activados en todo el territorio venezolano, como parte del operativo de seguridad Semana Santa Segura 2026. Así lo anunció el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, desde el estado Anzoátegui.

“Usted va por la carretera, no vaya a tomar, porque se va a encontrar 960 puntos de atención médica y 3 mil 512 puntos de atención en la carretera, por su seguridad estamos obligados que usted asuma su responsabilidad cuando vaya a manejar, y una responsabilidad tiene que ver con que no tome bebidas alcohólicas”, aseveró Cabello.

Además, instó a padres y representantes a que “cuiden a sus niños en la playa, en el río, en donde estén”, al tiempo que resaltó la loable labor de los funcionarios públicos que siempre se despliegan en temporadas vacacionales, para garantizar la seguridad de viajeros, locales y turistas.

Aparte de los puntos de control, Cabello notificó sobre el despliegue de los siguientes funcionarios y recursos en todo el territorio nacional:

Más de 229 mil funcionarios públicos

Más de 3 mil recreadores

Mil 348 bicicletas.

Ocho aeronaves.

3 mil 796 patrullas.

555 ambulancias.

172 lanchas y embarcaciones.

11 mil 52 motos.

72 grúas.

7 mil 500 pruebas toxicológicas aleatorias.

468 vehículos especiales contra incendios.

Uso de alcoholímetros.

Aulas de sensibilización vial.

960 puestos médicos avanzados.

425 puntos turísticos.

Adecuación de 43 aeropuertos nacionales e internacionales.

Masificación de los sistemas de cámaras en las ciudades.

44 parques nacionales.

17 capitanías de puertos.

Adecuación de terminales terrestres.

77 puntos migratorios.

511 playas aptas.

256 templos priorizados.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA