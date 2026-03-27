Productos del mar venezolanos se consolidan en mercados estratégicos

CIUDAD MCY. – Este jueves, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó que en el país los productos marinos venezolanos, hoy fungen como «embajadores de la Venezuela Azul», en mercados estratégicos.

Adicionalmente, Rodríguez ha destacado que el impulso a estas plantas procesadoras no solo fortalece el Producto Interno Bruto (PIB) del país, sino que posiciona la marca nacional en los mercados más exigentes del mundo, demostrando de esta manera, la capacidad de recuperación y crecimiento de la economía venezolana en este primer trimestre de 2026.

MOTOR EXPORTACIÓN EN NUEVA ESPARTA

En relación al impulso de este importante motor exportador, la Dra. Delcy Rodríguez afirmó que «es el nombre de Venezuela, nuestra marca, como venezolano, como venezolana, que nos hace sentir orgullosos, que sale a la exportación, en el motor exportador, no tradicional».

Por tanto, subrayó que ese es el impulso que se le quiere dar a la economía venezolana, acotando, que «el estado Nueva Esparta, en la que estamos con su gobernadora, se suma a esta importante actividad económica para dar impulso a todos los sectores económicos de la isla».

Esto lo dijo Rodríguez durante el recorrido de la planta procesadora de pescado, donde subrayó que más allá del suministro interno, el sector pesquero se consolida como un eje fundamental del motor exportador no tradicional; en el que, además, hay productos inspeccionados, que «ya surcan los mercados internacionales, y representan lo mejor de Venezuela por su frescura y calidad superior».

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA