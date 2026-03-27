Presidenta (E) Delcy Rodríguez acompañó al pueblo evangélico en una oración por Venezuela

CIUDAD MCY.-Como parte de la agenda de trabajo presidencial, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con líderes religiosos internacionales, basado en un acto emotivo de «Diplomacia de Fe»

En este sentido, es relevante mencionar que estos espacios sirvieron de escenario para intercambiar visiones sobre la paz, la unión de los pueblos, el papel de la espiritualidad en el fortalecimiento de la sociedad contemporánea, y para unirse en oración por Venezuela.

Además, de ello, este encuentro reafirma el compromiso de Venezuela con el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad de creencias como pilares fundamentales para la estabilidad global.

Aunado a lo antes mencionado, esta actividad religiosa impulsa la fe cristiana dentro y fuera de las fronteras venezolanas, a través de las oraciones de avivamiento que se desarrollan en el lugar por la restauración de Venezuela.

Por otra parte, este jueves 26 de marzo, durante el anuncio del despliegue de Semana Santa 2026, desde el Castillo San Carlos de Borromeo, en Nueva Esparta, la Mandataria Encargada reiteró el llamado a la unidad nacional y recogimiento espiritual para todos los venezolanos. También destacó que «esta Semana Mayor es de espiritualidad y de recogimiento en oración».

La Presidenta Encarga estuvo acompañada por autoridades del gabinete ministerial, representantes cristianos evangélicos del país, así como de líderes religiosos internacionales, entre los que está el pastor Ramiro Abel Peña JR, líder de la Iglesia Bautista «Cristo Rey en Waco» (EE.UU), y el pastor Roosvelt Fonseca, líder principal de la Iglesia «Misión Vida Cristiana» (Colombia-EEUU).

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA