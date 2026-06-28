Activan plan de registro para emprendedores afectados en el país

CIUDAD MCY.- El Gobierno nacional, a través del ministerio de Industrias y Comercio Nacional y el programa nacional de emprendedores Emprender Juntos, activó un plan de registro, evaluación y apoyo destinado a los comercios y emprendimientos afectados por el doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio.

Esta iniciativa nace con el objetivo de obtener un diagnóstico preciso de la situación actual de cada unidad productiva. En ese sentido, el equipo de Emprender Juntos abrió una convocatoria especial de registro dirigida a emprendedores, comerciantes y trabajadores independientes.

A través de este mecanismo, se busca conocer de primera mano el estado de las instalaciones, la operatividad de los servicios básicos como electricidad, agua y conectividad, la condición de los inventarios y las necesidades del personal laboral.

Este levantamiento permitirá construir un mapa real de afectaciones y orientar acciones inmediatas de acompañamiento institucional.

El despliegue técnico forma parte de las políticas instruidas por la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, quien orientó al ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas; al ministro para la Juventud, Sergio Lotartaro; y al equipo de Emprender Juntos, a evaluar directamente la situación económica y operativa de los comercios de la región.

En cumplimiento de estas instrucciones, un equipo multidisciplinario inició el recorrido por las zonas afectadas para constatar daños, verificar condiciones y atender las necesidades más urgentes de los emprendedores.

El Gobierno nacional reiteró que este plan especial de evaluación y acompañamiento busca garantizar la protección integral de los emprendedores y comerciantes ante la contingencia actual, así como impulsar la pronta recuperación de la actividad económica en La Guaira.

Por ello, se exhorta a toda la comunidad emprendedora afectada a completar el formulario oficial habilitado para el registro de daños, disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhBRgxljtApFuYs7ocsgHLbOzdhBih5kmRf53cavE-X8cTzw/viewform

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA