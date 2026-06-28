‎Venezuela refuerza búsqueda de sobrevivientes en el quinto día desde el doble terremoto

CIUDAD MCY.- ‎Venezuela continúa este domingo la búsqueda de sobrevivientes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles, con un mayor despliegue de maquinaria pesada para remover escombros de edificios derrumbados y con la llegada de más grupos de rescatistas de otras naciones.

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‎La madrugada de este domingo, llegó una delegación de la India para instalar un hospital de campaña en el estado La Guaira, el más afectado por este desastre y declarado zona de desastre.

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‎El Ministerio de Comunicación e Información compartió fotografías de los funcionarios militares de India y además indicó que un grupo de rescatistas de Costa Rica se suman a las labores de búsqueda de víctimas de los terremotos.

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‎Hasta el sábado se registran 1.430 personas fallecidas por este desastre, así como 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas, de acuerdo al último balance ofrecido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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‎Además, dijo que hasta el sábado se han registrado 432 réplicas.

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‎En Caracas ha llovido desde el amanecer lo que puede dificultar los trabajos de remoción de escombro y rescate de personas en las zonas más afectadas como Los Palos Grandes, Altamira y San Bernardino.

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‎Mientras tanto, en La Guaira no se han registrado precipitaciones hasta el momento, pero el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) de Venezuela advierte cielos nublados y la llegada de la onda tropical número 20 del año.

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‎El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este domingo que infantes de marina de la Fuerza de Combate Litoral-24 y marineros estadounidenses del USS Fort Lauderdale entregaron suministros de ayuda humanitaria de vital importante que llegó por barco.

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‎Entretanto, en las redes sociales se multiplican los llamados a donar ropa, alimentos, medicinas para los damnificados, además de aportes económicos a través de organizaciones como Cáritas.

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‎El presidente del Parlamento reiteró el sábado su llamado a que los ciudadanos no viajen de manera particular a La Guaira para no obstaculizar el trabajo de las maquinaria y de los rescatistas y que colaboren a través de los centros de acopio.

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‎Sobre esto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inspeccionó este domingo el Complejo Polideportivo José María Vargas que será un gran centro de acopio en La Guaira y donde se recibirán las donaciones recolectadas en Caracas, según informó a través de Telegram.

FUENTE: AGENCIA

FOTO:CORTESIA