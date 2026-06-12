Actualizan sistema automatizado para regularización de propiedad de Misión Vivienda

CIUDAD MCY.- El Ministerio de Hábitat y Vivienda realizó una jornada integral de revisión y perfeccionamiento del sistema automatizado de gestión para la Regularización de la Propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv).
Las labores que se efectuaron reducirá los tiempos asociados a la revisión administrativa de documentos de la titularidad, de acuerdo con una nota de prensa de este viernes.
La institución señaló que las mejoras tecnológicas buscan garantizar una entrega más oportuna y transparente, además de disminuir obstáculos burocráticos.
«Con este nuevo esquema de gestión, el MINHVI continúa innovando en la gestión pública, utilizando la tecnología como aliada estratégica para avanzar hacia un Estado eficiente, cercano y al servicio del pueblo», precisó.
FUENTE: AVN
FOTO: CORTESÍA