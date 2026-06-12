Liberaron 13 tortuguillos de la especie cardón en costas de La Guaira

CIUDAD MCY.- En el sector La Boca, La Sabana, del estado La Guaira, eclosionaron y fueron liberados al mar 13 tortuguillos de una nidada con 54 huevos in situ de tortuga cardón (Dermochelys coriacea), de un ejemplar que desovó en el mes de abril.

El hecho representa el sexto nido de cardón que prospera en el área protegida del Proyecto Comunitario de Tortugas Marinas de La Sabana.

Al respecto, el director regional del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), Edison Adrián, resaltó que «cada nacimiento in situ es el resultado de un trabajo incansable entre la ciencia y el Poder Popular organizado, que consolida a La Guaira como un referente en la protección de la biodiversidad marina».

En esta temporada 2026, La Guaira ha tenido 20 nidos en fase de desarrollo que están bajo monitoreo constante, de los cuales seis han eclosionado satisfactoriamente en el vivero local.

«Nuestra meta es seguir siendo precisos en el terreno para recuperar y resguardar la mayor cantidad de huevos posibles. Para ello, tenemos un equipo desplegado en toda la parroquia Caruao y en parte de las parroquias del este de nuestro estado, dedicados exclusivamente a proteger y conservar a las tortugas marinas», detalló.

Prensa Ecosocialismo (Minec)