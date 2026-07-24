Acuña da otro paso y apunta su regreso con Bravos este fin de semana

CIUDAD MCY.- El dirigente de los Bravos, Walt Weiss, espera contar nuevamente con el venezolano Ronald Acuña Jr. en su alineación durante la serie de este fin de semana en Baltimore. De hecho, no descartó la posibilidad de que el JMV de la Liga Nacional de 2023 sea activado antes del primer juego de la serie el viernes.

«Mucho depende de cómo se desempeñe, realmente», dijo Weiss. «Tiene que sentirse bien con su timing y todo eso. Así que espero que conecte un par de hits esta noche y se sienta bien al respecto».

Weiss hizo esas declaraciones un par de horas antes de que Acuña disputara la noche del jueves su más reciente juego de rehabilitación en Ligas Menores con Triple-A Gwinnett. El veterano jardinero se fue de 2-0 con una base por bolas en la victoria 4-2 sobre Iowa, un encuentro que fue detenido tras cinco innings debido a la lluvia.

La calidad del contacto iba a ser un factor importante para los Bravos al evaluar cuándo activar a Acuña. Incluyendo un rodado a 98.4 mph en el primer episodio la noche del jueves, nueve de las 14 pelotas que puso en juego con Gwinnett registraron una velocidad de salida de al menos 95 mph.

Acuña ha estado fuera de acción desde junio debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo. Ha sufrido dos distensiones en ese mismo músculo este año. Sin embargo, no mostró efectos persistentes al anotar desde la segunda base con un deslizamiento de cabeza durante el juego de la noche del miércoles, en el que además se robó la tercera base.

«Físicamente, está listo para regresar», afirmó Weiss. «Ahora todo se trata de que esté preparado para marcar diferencia cuando llegue aquí».

FUENTE : LAS MAYORES

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