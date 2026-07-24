Juegos «Venezuela Renace 2026» impulsarán el bienestar social en campamentos transitorios

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para el Deporte anunció los Juegos Deportivos “Venezuela Renace 2026”, una propuesta recreativa e inclusiva que iniciará este 29 de julio en Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua, con el objetivo de impulsar la salud, el esparcimiento y la convivencia de las familias que se encuentran en campamentos temporales a causa del doblete sísmico del pasado 24 de junio.

El programa reunirá a participantes de las categorías sub-10, sub-14, sub-18 y libre, quienes competirán en béisbol cinco, kickingbol, voleibol de cancha, miniatletismo, ajedrez, dominó, fútbol sala y baloncesto 3×3.

La competencia se desarrollará en tres fases: Intercampamentos (29 de julio al 23 de agosto), municipal-estadal (26 de agosto al 13 de septiembre) y regional Centro (16 al 20 de septiembre), bajo un enfoque recreativo, inclusivo e integrador que busca fortalecer la salud y la convivencia.

Máxima participación

El ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, destacó que esta iniciativa forma parte del acompañamiento que el Gobierno Nacional brinda a las familias.

«Nuestra tarea principal es llevar el deporte, la actividad física y la recreación a todos los campamentos transitorios para apoyar a los compatriotas que atraviesan estas horas de dificultad, pero también de renacimiento de nuestro país», recalcó el ministro.

Asimismo, resaltó el respaldo del movimiento deportivo nacional para el desarrollo del programa.

«Todas las federaciones deportivas se han manifestado, se han sumado, e incluso nuestros atletas de selección nacional se están organizando para hacer clínicas deportivas en todos los campamentos transitorios e interactuar con los niños, son un ejemplo de vida y de motivación», añadió.

Cardillo también recordó que el propósito principal de los juegos es la participación de toda la comunidad.

«Estos juegos deportivos no son competitivos, son recreativos para mantener activados a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos mayores. Pueden participar todos los niños independientemente de su edad y la categoría de adultos es abierta», puntualizó.

Atención integral

Por su parte, el jefe del Gabinete de Juventud y Deporte de Caracas, Richard Betancourt, afirmó que la propuesta busca atender integralmente a quienes permanecen en los campamentos.

«Queremos que a nuestros campamentos transitorios llegue el deporte y la recreación, no solo para los niños, niñas y adolescentes, sino también para nuestros adultos mayores, a través de actividades físicas como el yoga, para que quienes están pasando un momento difícil reciban toda la atención y se sientan como en su casa», detalló.

Mientras tanto, el director de Deporte de Alto Rendimiento del estado La Guaira, Juan Montes, aseguró que el deporte será una herramienta para contribuir al bienestar de las familias.

«Esto va a ser un aliciente y una alternativa para el uso del tiempo libre de nuestros niños, además nos servirá para detectar talentos ocultos y refrescar un poco todo lo que han venido viviendo, porque el deporte es una herramienta para la distracción, la formación y el esparcimiento», aseveró.

Todos adentro

También destacó que las actividades estarán dirigidas a toda la comunidad.

«Nos vamos a sumar con todas las fuerzas del sector deporte para atender también a los adultos mayores con yoga, baile y actividades físicas que les permitan distraerse, refrescar el cuerpo y también el espíritu», abundó.

Con los Juegos Deportivos Venezuela Renace 2026, el deporte se convertirá en un espacio de integración, bienestar y esperanza para miles de venezolanos que hoy hacen vida en los campamentos transitorios, para promover la recreación y la convivencia como parte del proceso de renacimiento del país.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA