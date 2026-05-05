Adecúan y embellecen el Hospital Dr. José María Vargas de Cagua

Como parte del Plan de la Aragüeñidad los gobiernos regional y municipal, avanzan en la recuperación de los centros de salud para una mejor atención de pacientes y usuarios.

CIUDAD MCY.- Con una intervención integral en áreas externas e internas, el Hospital Dr. José María Vargas de Cagua, registra avances visibles en su proceso de embellecimiento y rehabilitación.

Las labores forman parte del compromiso asumido por el Gobierno Bolivariano de Aragua (GBA) con el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) para garantizar y ofrecer una mejor atención y servicios de calidad en materia de salud a todos los habitantes del municipio Sucre.

Durante un recorrido de supervisión orientado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, el alcalde de la jurisdicción Wilson Coy, constató el progreso de las obras en rehabilitación que se ejecutan en diversas áreas del hospital.

En el centro de salud se ejecutan labores de pintura interna y externa, climatización de diferentes espacios, labores de embellecimiento, ornato y adecuación de infraestructura, lo que permitirá garantizar bienestar y confort a los pacientes y sus familiares.

Además, en las instalaciones del nosocomio también se construye la sala de historias médicas que fortalecerá la atención al usuario en este importante recinto de salud para el bienestar de todas y todos.

Es valioso recordar que estas acciones son orientadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, quienes continúan trabajando por la optimización y modernización de los centros de salud para ofrecer infraestructuras de calidad y servicios más humanizados para una mejor atención de los pacientes.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA