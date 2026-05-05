Idenna Aragua desarrolla actividades formativas en cada jurisdicción

En estas jornadas de aprendizaje, cada participante se llenó de conocimientos en una dinámica de empoderamiento ciudadano

CIUDAD MCY.- El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), ha intensificado su presencia en escuelas y comunidades, consolidando una «pedagogía de la paz» que busca transformar el tejido social desde la raíz.

Enmarcados en el plan formativo «Niñez protegida, niñez soberana, niñez ciudadana», la institución ha convertido aulas y plazas en espacios de debate, para la reflexión y empoderamiento legal, reafirmando que la protección infantil es una responsabilidad compartida que comienza en el hogar y se fortalece en la escuela.

La ruta comenzó en la parroquia Samán de Güere, municipio Santiago Mariño. En los pasillos de la Escuela Básica Estadal Cristina Batista, el equipo del Idenna Aragua sostuvo un encuentro cercano con estudiantes de tercer grado de la Comuna “Jesús Gallardo”.

La jornada permitió instruir a los más pequeños sobre su papel activo en la sociedad, bajo la premisa de que formar ciudadanos conscientes hoy, garantiza adultos responsables mañana.

Mientras tanto, en la Unidad Educativa Nacional “Paula Correa de Zamora”, del sector Los Colorados de Villa de Cura, municipio Ezequiel Zamora, se abordó el Sistema Penal de Responsabilidad de las y los Adolescentes.

El Idenna Aragua propició un espacio para la reflexión crítica, donde se abordaron temas de vital importancia como la empatía, la inclusión y el respeto irrestricto a los símbolos patrios.

En el conversatorio se invitó a los estudiantes a reconocer que sus acciones tienen impacto en su entorno, y que la libertad de la adolescencia debe estar siempre enmarcada en el respeto a los derechos humanos. Fue un llamado a la madurez cívica y al entendimiento de las normas como garantía de la paz.

COMUNALIZACIÓN COMO ESCUDO FAMILIAR

En la comunidad El Conde, parroquia El Consejo del municipio José Rafael Revenga, se llevó a cabo un conversatorio sobre igualdad de género, contando con la participación activa de los miembros de la Gran Misión Hogares de la Patria y la Comuna “Alto Tuy”, con el objetivo de avanzar en la comunalización del sistema de protección.

Al integrar el conocimiento legal con la realidad comunitaria, Idenna Aragua demuestra que la soberanía de una nación, se construye garantizando que cada niño, niña y adolescente crezca bajo un manto de derechos, valores y, sobre todo, dignidad.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESIA