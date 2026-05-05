Aragua culminó con éxito Semana de Vacunación de las Américas

CIUDAD MCY.- Con éxito culminó la Semana de Vacunación de las Américas en las 43 Áreas de Salud Integrales Comunitarias (ASIC), gracias al despliegue realizado por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en los 256 puntos fijos, brigadas móviles y despliegue casa a casa, con una cobertura efectiva en los 18 municipios de la entidad aragüeña.

La autoridad única de Salud, Yosmary Lombano, informó que el equipo de vacunadoras, a cargo de Maydelis Ascanio, coodinadora regional del programa, se desplegó en puntos fijos, además en centro comerciales, plazas y realizaron recorridos en las comunidades de difícil acceso en los diversos municipios.

Detalló que entre las dosis aplicadas se encontraban toxoide, pentavalente, polio, hepatitis y tuberculosis (BCG), con el propósito de aumentar la cobertura y eliminar enfermedades prevenibles en la población aragüeña.

Reiteró que el Gobierno Bolivariano, garantiza el esquema de vacunación gratuito en todo el territorio nacional y exhortó a la comunidad a que acudan a los puntos permanentes de inmunización, ubicados en las 43 ASIC, a proteger a los niños y niñas con las vacunas.

Dichas acciones se realizan cumpliendo las políticas de salud emanadas de la presidenta (E), Delcy Rodríguez, articuladas por el Ministerio de Salud, a cargo del Carlos Alvarado y de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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