Afianzan gobernanza en el municipio Revenga en el marco del Plan de las 7T

Durante un encuentro entre el gobierno regional y municipal, las autoridades articularán esfuerzos y revisarán avances en la localidad, así como seguir dando respuesta a las necesidades de las comunidades

CIUDAD MCY.- En un encuentro significativo para fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad, tal como lo ha orientado la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se realizó una extraordinaria reunión de trabajo en el municipio José Rafael Revenga.

La actividad estuvo liderada por la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, acompañada por alcalde de la jurisdicción, Daniel Perdomo y su gabinete de gobierno municipal.

La jornada fue el espacio ideal para que las autoridades verificarán la agenda concreta de acción, así como también, realizaran un balance de los servicios públicos y el mapa de los sueños que han planteado los residentes para consolidar la transformación de su comunidad.

Asimismo, alinearon estrategias y una ruta de trabajo para consolidar la agenda de cogestión en favor de los ciudadanos enmarcado en el Plan de las 7 Transformaciones para lograr la mayor suma de felicidad posible.

Es importante destacar que estas acciones de trabajo están enmarcadas en el Plan de la Aragüeñidad, donde el Gobierno regional continúa su firme compromiso de escuchar de primera mano las necesidades y propuestas del pueblo aragüeño para fortalecer el vínculo entre el gobierno y las comunidades.

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA GBA