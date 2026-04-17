Avanzan obras de infraestructura vial en comunidad Casa Club de San Sebastián

Esta iniciativa está enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad, que no solo transforma la infraestructura, sino que garantiza el buen vivir de los ciudadanos tal como lo establece la 2T del Plan de la Patria

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar su mayor suma de felicidad posible, avanzan a pasos agigantados las labores de recuperación integral de la infraestructura vial en la comunidad Casa Club, ubicada en el municipio San Sebastián de los Reyes.

Esta acción de suma importancia, enmarcada en las Agendas Concretas de Acción (ACA), responde directamente a las solicitudes realizadas por los ciudadanos consolidando la gobernanza y la gobernabilidad en perfecta articulación con las comunidades.

Los trabajos comprenden la recuperación total de la vialidad, en el sitio se realizan labores con maquinaria pesada, para proporcionar el terreno para posteriormente asfaltar.

Asimismo, se realizan aceras y brocales, lo que va a garantizar una infraestructura en óptimas condiciones, además asegura que los ciudadanos puedan transitar de manera cómoda por la calzada.

Es importante mencionar que estas acciones de trabajo se encuentran enmarcadas en el Plan de la Aragüeñidad, reflejando el compromiso ineludible de la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, cumpliendo con su palabra empeñada ante los vecinos.

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YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA