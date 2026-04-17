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Girardot fortalece despliegue del Plan Pre-Lluvias 2026

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PorMilexis Pino

Abr 17, 2026

Las labores de despeje con maquinaria pesada se ha optimizado el flujo hídrico para evitar afectaciones en zonas estratégicas

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo coordinado para mitigar riesgos y prevenir posibles afectaciones por la temporada de lluvias, se intensifican los trabajos de desazolve en diferentes puntos estratégicos del municipio Girardot.

Estas labores, enmarcadas en el Plan Pre-Lluvias, cuentan con la orientación de la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales quienes buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos ante cualquier eventualidad.

Las cuadrillas especializadas realizan los trabajos con maquinaria pesada (Jumbo), en la estación de Bombeo Los Cocos y el Sector Río Blanco: donde se ejecutan limpieza, remoción de sedimento y desechos sólidos, acción que contribuye a prevenir obstrucciones que puedan generar inundaciones en la zona.

Cabe mencionar que el Gobierno Bolivariano del estado Aragua, continúa desplegado en los 18 municipios con el Plan Pre-Lluvias, para evitar cualquier contingencia y evitar alguna situación de riesgo que ponga en peligro la integridad física de los aragüeños.

YORBER ALVARADO 

FOTOS: CORTESIA

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