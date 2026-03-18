Ajuste de pasaje urbano a Bs 100 entra en vigor tras publicación en Gaceta Oficial

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para el Transporte de Venezuela oficializó el ajuste de las tarifas del transporte público urbano y masivo en todo el territorio nacional, según consta en la Gaceta Oficial número 43.335 con fecha del viernes 13 de marzo de 2026.

La medida establece el costo del pasaje mínimo urbano en 100 bolívares, mientras que los sistemas de transporte dependientes del Estado fijaron su tarifa en 80 bolívares.

De acuerdo con el documento oficial, el incremento a 80 bolívares aplica de manera inmediata para el Metro de Caracas, Metro de Los Teques, TransMiranda y el Sistema Ferroviario Central.

Este ajuste representa un alza respecto a la tarifa anterior de 60 bolívares que regía desde diciembre de 2025. Los gremios de transporte superficial ya habían reportado la aplicación del monto de 100 bolívares durante el pasado fin de semana, previo a la difusión del decreto.

La resolución ratifica la exoneración total del pago de pasaje para las personas adultas mayores (mujeres a partir de 55 años y hombres desde los 60 años) y personas con discapacidad en todos los sistemas. Asimismo, se mantiene el beneficio del medio pasaje estudiantil, equivalente al 50 % de la tarifa vigente, para alumnos de educación básica, media y universitaria debidamente identificados.

El decreto emitido por la cartera de transporte prevé que la implementación administrativa de estas tarifas se termine de consolidar en todas las rutas a partir de este miércoles 18 de marzo.

El ajuste ocurre tras una jornada de paralización parcial del servicio reportada por usuarios en la Gran Caracas el pasado lunes 16 de marzo, en el contexto de las exigencias del sector transporte para la actualización de costos operativos.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA