Presidenta encargada anuncia cambios en el Gabinete de Gobierno

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó este martes a Gustavo González López como ministro del Poder Popular para la Defensa, en sustitución de Vladimir Padrino López.

El anuncio lo realizó en su canal de Telegram, donde enalteció la labor y funciones emprendidas por Padrino López durante su cargo en la cartera castrense.

«Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas», indicó Rodríguez en el mensaje.

González López ha asumido diferentes cargos en el Gobierno Bolivariano, entre ellos, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), entre otros.

Desde el pasado 6 de enero es comandante general de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

M/G JORGE MÁRQUEZ NOMBRADO MINISTRO DE HÁBITAT Y VIVIENDA

Por otra parte la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó este miércoles al mayor general Jorge MárqueZ como ministro Del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

“Designo al M/G Jorge Márquez Monsalve como nuevo Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, quien tendrá la responsabilidad de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna de los venezolanos. Mi agradecimiento al GD Raúl Paredes por su labor en la conducción de este Despacho”, publicó la dignataria en su canal de Telegram.

Agregó que Márquez continuará “al frente de la Jefatura del Sistema 1×10 del Buen Gobierno y de la Fundación Estadio Monumental Simón Bolívar”.

Márquez estuvo como titular del Ministerio de Energía Eléctrica desde abril de 2024 y anteriormente, ministro del Despacho de la Presidencia.

PRESIDENTA ENCARGADA DESIGNA A ROLANDO ALCALÁ COMO MINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó este miércoles al ingeniero Rolando Alcalá como ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, en sucesión del mayor general Jorge Márquez Monsalve.

A través de su canal de Telegram, la dignataria informó: “He designado como nuevo Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica a Rolando Alcalá, ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar y especialista de proyectos eléctricos con gran experiencia nacional e internacional”.

Señaló en su mensaje que Alcalá asumió “el compromiso y la responsabilidad de seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional de nuestro país”.

También manifestó su agradeciemiento “al M/G Jorge Márquez Monsalve por su desempeño al frente de esta cartera ministerial” y que pasó como titular del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

FUENTE: AVN

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