Ajustarán tarifa del pasaje urbano desde este martes 1 de septiembre

Para rutas cortas queda fijada en 200 bolívares (equivalente a 0,25 dólares calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela)

CIUDAD MCY.- A partir del martes 1 de septiembre, la tarifa mínima del pasaje urbano a nivel nacional para rutas cortas queda fijada en 200 bolívares (equivalente a 0,25 dólares calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela).

Mientras que, los servicios de transporte público que conectan la ciudad principal con poblaciones cercanas fuera de su límite urbano, el ajuste irá según el kilometraje.

De acuerdo con el representante del gremio del transporte público en el estado Carabobo, Adolfo Alfonzo, la tasa del dólar se ubicó para este viernes en 794,67 bolívares, por lo que el pasaje deberá quedar en 200 bolívares.

Asimismo, a través de un comunicado, el Comando Intergremial del Sector Transporte y la Federación Nacional de Transporte, compartió el tabulador de las tarifas a cobrar a partir del 1 de septiembre, en sus rutas urbanas y suburbana.

De acuerdo con lo establecido, se mantiene la exoneración para adultos mayores y personas con discapacidad, así como el descuento del 50 % (medio pasaje) para estudiantes.

FUENTE: RADIO MIRAFLORES

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL