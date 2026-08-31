Presidenta Delcy Rodríguez lideró reunión con la dirección del PSUV y JPSUV

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una reunión con la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) para abordar temas de interés nacional.

En este encuentro, abordan el avance del Plan Venezuela Renace. Este programa se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación general de viviendas e infraestructuras afectadas por el evento sísmico del pasado 24 de junio, con el objetivo de garantizar atención directa a las familias y comunidades impactadas por los movimientos telúricos.

A su vez, la alta dirección del PSUV afina detalles para la próxima consulta popular del 18 de octubre. Esta iniciativa busca promover la participación protagónica de las comunidades y circuitos comunales en la gestión de proyectos territoriales para la priorización, aprobación de recursos y ejecución desde las comunidades.

Asimismo, la reunión ratifica el respaldo del PSUV a los recientes anuncios de la jefa de Estado, quien emitió un comunicado tras los acuerdos firmados con el Gobierno de Estados Unidos en materia energética. Mediante dicho acuerdo, las reservas de hidrocarburos del país se ponen al servicio del desarrollo económico con el fin de impulsar el crecimiento integral de Venezuela.

FUENTE: VTV

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