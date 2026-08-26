Akapellah en concierto donará porcentaje de sus ganancias a las víctimas de los terremotos en Venezuela

CIUDAD MCY.- En el marco del arranque de su gira nacional este próximo 18 de septiembre, la producción del espectáculo de Akapellah confirmó que un porcentaje de lo recaudado por la venta de cada entrada se destinará directamente como aporte solidario para las familias damnificadas por el reciente terremoto en el estado La Guaira. La iniciativa busca convertir la llegada del ganador del Latin Grammy a La Terraza del Centro Comercial Cristal en un evento de alto impacto tanto cultural como social para todo el estado Carabobo.

Del mismo modo, el productor del evento, Demetrio Ziangos, resaltó: «Que la música y la producción de eventos se unen para sumar esperanza a quienes más lo necesitan. Carabobo siempre responde con fuerza y solidaridad, y esa noche no solo vamos a vivir un concierto de nivel internacional con Akapellah, sino que cada persona que compre su entrada estará aportando su grano de arena para la reconstrucción y ayuda en La Guaira».

“El goldo Funky”, como es conocido, llega a la ciudad carabobeña en un momento cumbre de su carrera y en la antesala del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado «La Cruz», un material cargado de identidad y arraigo nacional. Asimismo, la producción invita a toda la fanaticada a asistir vistiendo camisetas alusivas al orgullo venezolano: franelas de la Vinotinto, de la selección de béisbol profesional o del Carabobo FC. «Queremos ver a la gente con sus franelas de nuestros equipos, de nuestro país, unidos por la música y una misma causa», confirmó Ziangos.

Un espectáculo completo y after party.

El concierto enmarcado bajo el nombre de “D’ Aka Fest” contará con las presentaciones de 32 artistas invitados del estado Carabobo. Tras el recorrido por los grandes éxitos de Akapellah y un show de pirotecnia, la noche no terminará con la última canción: el evento cerrará con una fiesta en vivo al estilo «Hora Loca Veneka». De igual manera, la organización afirmó que el propio 18 de septiembre estará habilitada una taquilla de venta directa en el sitio del evento desde tempranas horas, sumada a la venta digital activa en los canales oficiales @offroadfestivaloficial.

FUENTE : AGENCIA

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