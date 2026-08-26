Yabusco una propuesta tecnológica que impulsa y conecta al comercio local 

La aplicación se presenta como una alternativa hecha a la medida del dinamismo maracayero, apostando por la tecnología propia como motor de crecimiento, visibilidad y conexión comercial

CIUDAD MCY.-En una era donde la transformación digital marca el ritmo del mercado global, el comercio de Maracay encuentra un nuevo aliado en la innovación. Nace Yabusco, una startup tecnológica creada por y para maracayeros con el propósito de revitalizar la economía de la ciudad, tejiendo un puente digital accesible e intuitivo entre los consumidores y los comerciantes locales.

​Liderada por la ingeniera Jhoalys Valentina Rodríguez, directora de operaciones de la firma, esta iniciativa surge como una respuesta directa a las necesidades del ecosistema comercial aragüeño.

Yabusco se posiciona como el primer directorio web de la zona en integrar inteligencia artificial, una herramienta concebida no solo para listar negocios, sino para optimizar la experiencia de búsqueda hasta el mínimo detalle.

​A diferencia de las guías tradicionales, la plataforma actúa como un motor de búsqueda de alta precisión. Si un usuario requiere un producto con especificaciones muy detalladas, el sistema procesa la solicitud y despliega al instante las alternativas de los comercios afiliados que disponen de la mercancía.

Complementando esta función, el proyecto incorpora un asistente virtual o chat interactivo operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, diseñado para funcionar como un vendedor digital siempre disponible.

​Como explica Pavel Rodríguez, integrante del equipo, la plataforma rescata la esencia funcional de las clásicas páginas amarillas y la traslada al siglo XXI. A través de este mecanismo, las personas pueden consultar direcciones, horarios de atención y vías de contacto directo con establecimientos de diversos rubros, como el sector farmacéutico o el de servicios.

​La propuesta busca beneficiar tanto al comprador como al empresario. Los emprendedores y dueños de locales cuentan con la autonomía para gestionar su presencia en la red, actualizar formularios y cargar material fotográfico de sus inventarios. Además de la atención personalizada a través de asesores comerciales en despliegue por la ciudad, el proyecto prepara el lanzamiento de su aplicación móvil para sistemas Android e iOS.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

FOTOS | SAMUEL ZAVALA