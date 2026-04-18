Alcalde Carlos Guzmán supervisa instalación de transformadores en El Mácaro

Acción inmediata fortalece servicio eléctrico en comunidades mariñenses

CIUDAD MCY .- En respuesta directa a reportes realizados a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, supervisó la llegada e instalación de dos transformadores de 75 KVA en el eje de El Mácaro, trabajos ejecutados de inmediato este jueves 16 de abril, garantizando una pronta solución a la avería eléctrica en la zona. “Estamos activos brindando soluciones oportunas a nuestro pueblo”, afirmó el mandatario local.

La acción fue anunciada por el propio alcalde mediante sus redes sociales, donde informó que los equipos fueron gestionados en articulación con Corpoelec, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Ministerio de Energía y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

Durante un recorrido nocturno realizado el miércoles 15 de abril, Guzmán detalló que las comunidades de La Macarena 2 (calle 8) y Samán Tarazonero 1 (calle 3) habían reportado la falla en el tendido eléctrico a través de la plataforma 1×10, lo que permitió activar la respuesta institucional de manera oportuna.

“Buenas noches, cuando son las 11 de la noche estamos en El Mácaro… ellos a través del sistema 1×10 nos reportaron una avería en el tendido eléctrico a nivel de transformadores… gracias a las gestiones ya le estamos trayendo dos transformadores de 75 KVA, cuatro cortacorrientes, cuatro pararrayos, cables TTU y todos sus componentes, para hacer la reactivación del servicio eléctrico”, expresó.

ATENCIÓN INMEDIATA Y TRABAJO ARTICULADO

La instalación de los equipos se concretó durante el jueves 16 de abril, beneficiando directamente a las familias de ambos sectores, quienes ven restablecido el suministro eléctrico con mayor estabilidad.

Guzmán destacó que estas acciones forman parte del despliegue permanente en materia de servicios públicos, impulsado junto a las cuadrillas técnicas de Corpoelec, responsables de garantizar la correcta instalación y operatividad de los transformadores.

Asimismo, subrayó que la eficiencia en la respuesta evidencia el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, orientado a optimizar la infraestructura eléctrica del municipio.

ENMARCADO EN LAS 7 TRANSFORMACIONES

Esta acción se inscribe en el vértice número 2 de la Ley de las 7 Transformaciones, correspondiente a Servicios Públicos e Infraestructura, orientado a fortalecer y modernizar los sistemas esenciales para el bienestar de la población.

El alcalde Guzmán reiteró la importancia de la participación ciudadana a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno, herramienta que permite canalizar de manera directa las necesidades de las comunidades y acelerar la atención institucional.

Con estas labores, la gestión municipal reafirma su compromiso de mantenerse en la calle, atendiendo de forma directa y eficiente las demandas del pueblo mariñense.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESIA