Reactivado pozo de la comuna Cacique Guaracarima en Ribas

La puesta en marcha de este pozo se enmarca en la 2T de Servicios públicos

CIUDAD MCY.- Un total de 6.000 habitantes de la comunidad La Mora II, en la Comuna Cacique Guaracarima, recuperaron el acceso directo al servicio de agua tras la reactivación del pozo número 23 que ha reactivado el gobierno municipal en la semana.

Esta importante labor de mantenimiento correctivo y equipamiento fue ejecutada con el apoyo de la gerencia de Hidroven Aragua. La intervención técnica permitió sustituir los equipos anteriores por componentes de alta tecnología, garantizando que la estación de bombeo quede completamente operativa y con capacidad suficiente para cubrir la demanda del sector.

Krizvany Hernandez, vocera de la Sala de Autogobierno de la Comuna Cacique Guaracarima, explicó que la instalación del nuevo motor sumergible de 25 Hp es una respuesta directa a las necesidades del pueblo organizado. Por su parte, Yerena Gutiérrez resaltó la satisfacción de los vecinos, quienes tras tres semanas de espera, ven restablecido el servicio gracias a la gestión de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Juan Carlos Sánchez.

Finalmente con este tipo de acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la optimización de los servicios básicos en el municipio Ribas, priorizando la inversión en infraestructura hídrica para asegurar el bienestar y la tranquilidad de todas las familias de la jurisdicción.

PRENSA ALCALDIA RIBAS

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