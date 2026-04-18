Jornada quirúrgica benefició de manera gratuita a pacientes aragüeños

La iniciativa brindó respuestas a pacientes que padecían afecciones de distintas complejidades, que con aplicación de cirugías se busca corregir patologías que limitaban la funcionalidad de las personas

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por consolidar el derecho a la salud de manera gratuita, oportuna y con altos estándares de calidad, se realizó una jornada de intervenciones quirúrgicas a pacientes aragüeños en el Centro Diagnóstico Integral (CDI) Coronel Atanasio Girardot., ubicado en el sector San Ignacio de Maracay.

La jornada médica brindó respuestas a diversos pacientes que padecían afecciones de distintas complejidades, además contaron con sin costo alguno, garantizando una atención digna y más humanizada.

Entre las intervenciones realizadas y catalogadas como de baja y mediana complejidad destacaron; hidrocele, varicocele, histerectomía, esterilización, colecistectomía, exéresis de lipoma, nevus y resolución de hernias inguinales y umbilicales

Cabe resaltar que esta iniciativa emprendida en el centro de salud por El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en Aragua, busca agilizar los procedimientos médicos y garantizar el bienestar de la población mediante un sistema de captación directa y eficiente que conecta las necesidades del pueblo con los centros especializados.

Finalmente, estas acciones no son un hecho aislado, sino son resultado del compromiso que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez junto con la ministro de Salud, Carlos Alvarado y de la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, han adquirido para mejorar, dignificar y ofrecer a cada uno de los aragüeños atención a los pacientes, para así resolver sus diferentes patologías y lograr retomar sus actividades cotidianas, escolares o laborales.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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