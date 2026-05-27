Alcalde de Ribas entregó cancha deportiva rehabilitada en Pao de Zárate

CIUDAD MCY.- En medio de ambiente cargado de alegría y con actividades deportivas, el Alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, realizó la entrega de la cancha deportiva “Gustavo Alí Beltrán Beltrán”, ubicada en el sector La Candelaria a los habitantes de la Comuna Agroturística del Pao de Zárate.

Esta acción fue una respuesta al compromiso adquirido con la comunidad a principios del año en curso, para garantizar a la comunidad espacios para la práctica de diferentes disciplinas deportivas, recreación y esparcimiento para los niños, jóvenes y adultos de la parroquia.

La obra estuvo a cargo de la empresa Ciudad Heroica, quienes para la recuperación de este espacio se realizó la construcción de 504 m2 de losa de piso con espesor de 0,5m y resistencia 180 kg/cm2, se sustituyeron 25 metros lineales de malla de alfajol, aunado a la recuperación y tensado de 56 metros lineales de malla de alfajol. Además, del recubrimiento con esmalte de cerchas y correas de estructura de techo.

También instalaron la tubería del bajante de desagüe de aguas pluviales, así como la reparación y pintura de paredes de cerca perimetral. Por si fuera poco, la Constructora Ciudad Heroica recuperó la iluminación para las actividades nocturnas y ambientó con paisajismo los espacios. Los trabajos incluyeron el recubrimiento y demarcación de losa de la cancha, se repararon las arquerías, se sustituyeron los tableros acrílicos de basquetbol, se colocaron redes para aros de basquetbol y arquerías de futsal.

La recuperación de este espacio, contó con el respaldo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y con el apoyo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, para la masificación de la práctica deportiva.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA