Aragua lista para primera Expo Feria Cultural Aragua 2026

El emblemático Hotel Jardín de Maracay será el escenario de este encuentro que reunirá las manifestaciones folclóricas, la gastronomía y las tradiciones de la región.

CIUDAD MCY.- El estado Aragua se prepara para vivir una gran fiesta cultural, la primera Expo Feria Cultura Aragua 2026, un evento diseñado para exhibir todo el potencial cultural, turístico y tradicional de los 18 municipios que integran la geografía aragüeña.

William Palencia, director de la Casa de la Cultura de Maracay, extendió una invitación formal a toda la colectividad aragüeña para que asista a esta primera edición: “van a tener la posibilidad de ver todo el calendario festivo con nuestras manifestaciones, la gastronomía aragüeña planteada a través de las dulceras de Palo Negro y otros centros artesanales (…) de igual forma, los santos patronos de Aragua van a estar presentes», destacó la autoridad cultural.

Importante mencionar que la actividad se desarrollará en las instalaciones del antiguo Hotel Jardín de Maracay, en un horario comprendido entre las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde los asistentes tendrán acceso gratuito para disfrutar de una programación diversa.

Por su parte, los cultores regionales ya se encuentran en los espacios realizando los preparativos y montajes de los stands. Fanny Morillo, cultora del municipio José Félix Ribas, expresó el entusiasmo del sector ante esta vitrina; «vengan a disfrutar y a vivir un momento hermoso, lleno de alegría y amor, vamos a mostrar todas nuestras expresiones dancísticas, musicales, gastronomía y artesanía.

José Tovar, director de cultura y representante del municipio San Casimiro, resaltó que la Expo Feria es una oportunidad única para el público general. «No se lo pueden perder; vengan para que conozcan todo lo más emblemático de los municipios del sur de Aragua y de todo el estado en un solo lugar», concluyó la invitación.

ELIMAR PÉREZ

FOTO CIUDAD MCY