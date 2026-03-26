Alcalde de Ribas sostuvo fructífero encuentro con las sociedades religiosas

CIUDAD MCY.- En vísperas de la Semana mayor, el alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, sostuvo un encuentro con las diferentes sociedades religiosas que hacen vida en la entidad local, con la finalidad de coordinar de manera estratégica el abordaje conjunto de la programación tan esperada época del año que es muy representativa para la feligresía católica.

El Alcalde destacó la importancia del trabajo en equipo, siendo el Gobierno Municipal un instrumento de acompañamiento en las actividades a realizarse bien sean viacrucis, procesiones, bendición de palma, agua y el fuego entre otras, que son icónicas para las familias.

Igualmente, la máxima autoridad civil hizo énfasis en esta época del año, cuando se están registrando altas temperaturas, por lo que desde el Gobierno Revolucionario se están tomando las medidas necesarias preventivas para acompañar las actividades religiosas.

“Hay dos factores importantes, las altas temperaturas que pueden generar malestares en algunas personas y por otra parte hay que tomar en consideración los cortes eléctricos debido al mismo fenómeno de sequía… Debemos ser conscientes de ello y tomar las medidas pertinentes”, indicó el Alcalde.

En el mismo orden de ideas, se dio a conocer que se entregarán durante las actividades en las iglesias más de 16 mil velas y sus respectivos conos, así como hidratación (agua) contando con el apoyo de los diferentes órganos de seguridad del Estado.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA