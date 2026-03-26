Conmemorado Día Nacional de los Círculos de Abuelos y Abuelas en Ribas

CIUDAD MCY.- Desde la Fundación Casa del Abuelo “San Joaquín y Santa Ana”, del municipio José Félix Ribas, organizaron una jornada de recreación y esparcimiento, para conmemorar el Día Nacional de los Círculos de Abuelos y Abuelas, como parte de las políticas del Gobierno Nacional, plasmada en el cuarto vértice de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de La Patria en el vértice número cuatro del buen vivir.

Así lo informó, la presidenta de la fundación Carmen Judit Arcia, desde el balneario Quebrada de Apa, agregó que la jornada se realizó tomando en cuenta la cuarta transformación que es la Suprema Felicidad para la atención de la tercera edad. Fue oportuno, el agradecimiento a los encargados del parador turístico Quebrada de Apa, al cual brindaron el apoyo para el desarrollo de la actividad, donde los abuelos y abuelas disfrutaron de las cristalinas y refrescantes aguas del río Aragua.

Simultáneamente en el municipio, diferentes círculos de abuelos hicieron lo propio, tal es el caso de los Círculo de Abuelos de Guacamaya quienes festejaron con una bailo salud, actividades con fisioterapia, domino, bolas criollas, atrapa boll, entre otras. De igual forma, los Círculos de Abuelos del Sector 5, del Bosque y 12 de febrero, también celebraron su día.

Resaltó la importancia de la actividad para la suprema felicidad y el buen vivir como pilares fundamentales para la atención de la tercera edad. Asimismo, Arcia aprovechó la oportunidad para extender su agradecimiento a la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, a la Ministra del Poder Popular para Los Adultos y Adultas Mayores, Magaly Viña, a la gobernadora Joana Sánchez y muy especialmente al Alcalde Juan Carlos Sánchez.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA