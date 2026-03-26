San Mateo honró la inmolación de Ricaurte a 212 años de su sacrificio

San Mateo durmió bajo el amparo de sus héroes, con la certeza de que el eco de aquella explosión libertaria de 1814 sigue resonando en cada escuela y cada calle del municipio

CIUDAD MCY.-Bajo el sol incandescente de los Valles de Aragua, el municipio Bolívar se convirtió este miércoles 25 de marzo en epicentro de fervor patrio al cumplirse 212 años de la segunda Batalla de San Mateo y la heroica inmolación del capitán neogranadino Antonio Ricaurte.

Las autoridades locales, junto al Poder Popular y la Fuerza Armada Militar Bolivariana, reafirmaron que la libertad de Venezuela se escribió con el fuego del sacrificio y la unión de los pueblos hermanos.

A las 6:00 de la mañana, en la Casa Histórica e Ingenio Bolívar, el tricolor nacional ascendió al cielo. El silencio de la madrugada fue roto por los honores correspondientes, marcando el inicio de una jornada dedicada a la memoria.

“Recordamos la gesta histórica de aquel que decidió inmolarse para brindarnos la libertad que hoy gozamos junto a nuestro Libertador Simón Bolívar”, expresó la alcaldesa Marisol Rodríguez.

Es importante recordar que la segunda Batalla de San Mateo, que se libró el 25 de marzo de 1814, fue un enfrentamiento crucial en la Guerra de Independencia de Venezuela. En este conflicto, el capitán neogranadino Antonio Ricaurte, un héroe libertador, se inmoló para evitar que las fuerzas realistas de José Tomás Boves se apoderaran del parque de armas patriota.

Su sacrificio heroico no solo aseguró que las armas no cayeran en manos enemigas, sino que también inspiró a los soldados patriotas a continuar luchando por la independencia.

*DESFILE PATRIO*

A media mañana, el protagonismo se trasladó a la Calle Purino. El asfalto vibró con el Desfile Cívico – Militar – Policial y Estudiantil. En una coreografía de disciplina y color, 17 instituciones educativas desfilaron con orgullo en tan importante fecha.

La directora de educación municipal, Cristian Tablante, detalló la magnitud del evento: «Contamos con la participación de alrededor de 2.100 estudiantes, desde los más pequeños hasta adultos de las misiones Robinson, Ribas y Sucre».

El desfile tuvo una carga simbólica profunda, ya que fue abierto por la institución «25 de Marzo», en honor a la fecha, y clausurado magistralmente por la escuela «Antonio Ricaurte», cerrando el ciclo del honor.

La jornada culminó con el compromiso renovado de las autoridades por preservar el Ingenio Bolívar, no solo como infraestructura, sino como el símbolo vivo de una resistencia que se niega a claudicar.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CIUDAD MCY

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