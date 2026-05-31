Alcalde Guzmán fortalece programa «Nietos y Nietas de la Patria’’ en Mariño

Durante una jornada de trabajo, el mandatario municipal direcciono una ruta de trabajo para la atención inmediata de los adultos mayores de la localidad mariñense

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de continuar consolidando una gestión territorial mas cercana y humana, el alcalde Carlos Guzmán sostuvo una mesa de trabajo con la juventud activista del municipio Santiago Mariño.

El evento enmarcado en el programa «Nietos y Nietas de la Patria», tuvo como eje central organizar y construir una agenda de trabajo para atender en primera instancia a los adultos mayores de la localidad mariñense.

Durante la jornada, el burgomaestre junto a los jóvenes planteó estrategias, propuestas y acciones que impacten directamente la vida de los abuelos, logrando transformar su buen vivir.

El despliegue buscará atender a los adultos mayores en diferentes ámbitos, desde salud, recreación, cultural, social y ayudas técnicas que permitirá responder a sus necesidades más sentidas.

Cabe destacar que estas acciones de trabajo no son aisladas, son parte de un compromiso desde el gobierno regional liderado por la gobernadora Joana Sánchez, como parte de las orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de atender directamente al pueblo.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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