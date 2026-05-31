Rehabilitación escolar avanza en Urdaneta

Con la recuperación de la Unidad Educativa Nacional Samanito, se afianza la oferta de modernos espacios para el desarrollo del semillero de la Patria

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones que promueve la mejora del sistema educativo en el estado Aragua para ofrecer espacios mas modernos para el desarrollo del semillero de la Patria, avanzan los trabajos de rehabilitación integral y embellecimiento en la Unidad Educativa Nacional Samanito, en el municipio Urdaneta.

Enmarcado en el Plan de la Aragueñidad impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, con el respaldo del alcalde de la jurisdicción, Julio Melo la infraestructura escolar está siendo intervenida para su recuperación total.

Entre las labores destacan, remodelación de las áreas internas y externas, frisado, pintura en diferentes espacios, además de las labores que embellecerán el entorno para un mejor disfrute recreativo para el estudiantado de la institución.

Cabe destacar que estas iniciativas forman parte de las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento del sistema educativo, con énfasis en la mejora progresiva de la infraestructura y la dotación de insumos en centros de enseñanza del municipio que es impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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