Juventud de Lamas disfrutará de nueva cancha deportiva

La iniciativa parte de la implementación de planes de recuperación de infraestructuras destinadas a la ejercitación física, la práctica deportiva y el esparcimiento de niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la localidad

CIUDAD MCY.- Una nueva cancha deportiva completamente recuperada, fue reinaugurada en sector La Arboleda, municipio José Ángel Lamas, con el objetivo de fomentar la cultura de paz y alejar todo tipo de antivalores de la juventud santacrucense.

Esta labor se llevó a cabo mediante la fusión militar-policial a través de la Guardia del Pueblo, enmarcada en la Gran Misión Cuadrantes de Paz, gracias al programa nacional ‘’Mi Cancha Bonita’’, que se fundamenta en fortalecer el deporte en todo país.

Durante el acto de entrega del espacio totalmente rehabilitado, el alcalde de la jurisdicción, Tony García, estuvo acompañado del secretario de Juventud y Deporte del estado, Manuel López y una numerosa representación de jóvenes de la comunidad.

En la obra se realizaron diversas labores para dejar la instalación en óptimas condiciones con la reparación completa en toda su estructura, techos, tuberías de agua potable y servida, losa central, paredes internas y externas, así como el muralismo y el embellecimiento de las áreas comunes.

Además, en la actividad se entregaron kits deportivos que incluyeron balones de baloncesto y fútbol sala, mallas para aros de baloncesto, así como mallas para canchas de fútbol y voleibol a los diferentes jóvenes que hacen vida en la zona.

Es importante señalar que la jornada forma parte de la visión de una nueva gobernanza territorial con enfoque social, orientada a brindar espacios dignos para el desarrollo del deporte y la recreación en todas las comunidades de la región aragüeña.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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