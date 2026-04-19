Alcalde Julio Melo reinaugura cancha en Guabina y anuncia etapa final del Neri Loreto

La recuperación integral de este espacio forma parte del resultado directo del programa municipal “Cero pantallas, Vive la vida – Mi cancha bonita”.

CIUDAD MCY.- En un ambiente de fiesta deportiva y compromiso cumplido, el alcalde del municipio Guillermo Urdaneta, Julio Melo, encabezó la reinauguración de la cancha de usos múltiples de la comunidad de Guabina.

«Bajo nuestra premisa de transformar compromisos en realidades, este espacio ahora se encuentra totalmente apto para el desarrollo de nuestros atletas y encuentro vecinal», afirmó el mandatario municipal.

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​La recuperación integral de este espacio forma parte del resultado directo del programa municipal “Cero pantallas, Vive la vida – Mi cancha bonita”. Según explicó el ejecutivo local, la obra fue posible gracias al motor de la juventud y el Poder Popular organizado, quienes cuidaron cada detalle para garantizar instalaciones de alta calidad para los «chamos» del sector.

​»Lo que un día fue un compromiso, hoy es un espacio recuperado para la vida. Seguimos demostrando que la Revolución Bolivariana se hace tangible en cada rincón de Urdaneta, especialmente en el deporte», destacó Melo durante el despeje de cinta.

​Manifestó que, esta iniciativa se enmarca en la segunda línea de las 7T (Ciudades Humanas y Servicios Públicos) impulsada por el Presidente Nicolás Maduro, con el apoyo de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, y la Vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

​El alcalde aseveró que la rehabilitación fue un éxito gracias a la articulación perfecta entre la Guardia del Pueblo,

trabajadores de la Alcaldía de Urdaneta y la juventud local.

Melo apuntó que la ​próxima meta es El Estadio Neri Loreto, para devolver la alegría a la fanaticada deportiva del lugar, por lo que aprovechó la oportunidad para informar sobre los avances de este emblemático estadio deportivo.

​»Estamos en la fase final de rehabilitación, cuidando cada detalle para que nuestros deportistas y la fanaticada vuelvan a disfrutar de instalaciones dignas. ¡La reinauguración está muy cerca!», aseguró.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

FOTOS: CORTESIA