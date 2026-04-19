Aragua se consagro campeón del Festival Nacional de Actividad Física

El podio fue completado por los estados Lara y Yaracuy en un formato técnico de exhibición, en el que los equipos ejecutaron rutinas de 15 minutos de duración, más 5 minutos de remate, en modalidades como aeróbicos, emulación de combate y baile libre

CIUDAD MCY.-El estado Aragua se consagró campeón del primer Festival Nacional de Actividad Física de Clase Colectiva “En Forma para la Vida”, evento realizado del 16 al 18 de abril de 2026 en el Polideportivo Las Delicias, Gimnasio Mauricio Johnson, reafirmando su liderazgo en la promoción de la actividad física y la masificación deportiva en el país.

Este importante logro se alcanzó en el marco de una jornada desarrollada bajo el respaldo del gobierno bolivariano de Aragua, en articulación con el ministerio del poder popular para el deporte y el instituto regional del deporte de Aragua, como parte de las políticas orientadas al fortalecimiento de los circuitos comunales y la participación organizada en el deporte.

El festival reunió a 17 delegaciones de todo el territorio nacional: Amazonas, Aragua, Anzoátegui, Caracas, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, La Guaira, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Yaracuy y Zulia, con la participación de aproximadamente 400 personas entre atletas, delegados, instructores y personal médico.

La competencia se desarrolló bajo un formato técnico de exhibición, en el que los equipos ejecutaron rutinas de 15 minutos de duración, más 5 minutos de remate, en modalidades como aeróbicos, emulación de combate y baile libre, siendo evaluadas capacidades como resistencia, coordinación y ejecución rítmica.

En este contexto, la delegación de Aragua destacó por su alto nivel de desempeño, precisión en la ejecución y sincronización, elementos que le permitieron alcanzar el primer lugar del evento, seguido en el podio por los estados Lara y Yaracuy.

El equipo Aragueño campeón estuvo conformado por, Mariangella Alejandra Romero Sánchez, Vicmeri Carolina Niño De García, Alex José Gutiérrez Rondón, Yohan Alfredy Dordi Delpino, Joel Alejandro Martínez Barrios, Douglas Jesús Vielma Rodríguez, Gleysver Rosselyn Soto Hernández, Mauro Sinay Valecillos Gámez, Elizabeth Dorante Monroe, Solangel Janette Herrera García, Mayra Alejandra Pacheco Velásquez, Gioconda Josefina Aquino Jiménez, Freddy Tovar Briceño, Rosanna Flores, Carlos Alberto Agraz Arellano y Reinaldo José Tovar Rodríguez

Durante el desarrollo del evento, Aragua no solo destacó como sede por su organización y logística, sino también por su rendimiento competitivo, consolidándose como referente nacional en el impulso del deporte comunitario.

El gobierno bolivariano de Aragua, en articulación con el ministerio del deporte y el Instituto Regional del Deporte de Aragua, reafirma su compromiso de continuar promoviendo políticas que fortalezcan la actividad física, la integración comunitaria y el desarrollo deportivo en la entidad.

PRENSA IRDA

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