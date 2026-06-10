Alcalde Víctor Bravo reactivó pozo de agua potable en comunidad Andrés Bello

En articulación con los tres niveles de gobierno y el Poder Popular, la Alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara puso en funcionamiento el pozo número 10 que beneficiará a ocho sectores de la localidad

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto entre el gobierno municipal y el Poder Popular organizado, se logró la recuperación integral y puesta en servicio del décimo pozo de agua profunda en el municipio Francisco Linares Alcántara. La reactivación de esta importante infraestructura hídrica optimiza directamente el suministro del líquido vital para los habitantes de la zona, consolidando las políticas públicas orientadas al bienestar social y al desarrollo estructural de la jurisdicción.

La entrega formal de la obra civil y electromecánica estuvo encabezada por el alcalde de la localidad, Víctor Bravo, desde las instalaciones de la estación hídrica ubicada en la comunidad Andrés Bello. Durante el despliegue, el mandatario local destacó que los trabajos de rehabilitación contaron con el respaldo directo del Poder Popular organizado de la Comuna Manuelita Sáenz, así como con el apoyo de la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez, cumpliendo con los planes de gestión y respuestas concretas para la población.

El alcalde destacó que este proyecto consolida la atención integral de aproximadamente 4 mil familias que residen en ocho comunidades del territorio linarense. El pozo reactivado aporta un caudal constante de 25 litros de agua por segundo, lo que permite abastecer de forma directa a seis sectores pertenecientes a la Comuna Manuelita Sáenz, además de extender el servicio a los sectores Los Jabillos 1 y Los Jabillos III de la Comuna Santa Rita de Casia, subsanando de esta manera las carencias del líquido en dichas zonas.

“Hemos estado trabajando después de un desperfecto que sufrió la bomba con la sustitución de este equipo, además del embellecimiento de los espacios (…) y lo importante que es el agua para el ser humano desde el punto de vista de la salud e incluso de la tranquilidad, desde el punto de vista sociológico” puntualizó Bravo.

Durante su intervención, Bravo resaltó el impacto social que representa el acceso continuo al agua potable para la salud pública y la tranquilidad del ser humano. Asimismo, enfatizó que gracias a las labores de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutadas en los otros seis pozos adicionales que posee la Comuna Manuelita Sáenz, el suministro hídrico en ese eje territorial se encuentra totalmente garantizado para el vivir bien de sus residentes.

El alcalde ofreció un balance sobre el plan de trabajo ejecutado en materia hídrica durante los últimos cinco meses, informando que hasta el cierre del mes de mayo se ha logrado la reactivación exitosa de 10 pozos profundos; de igual forma, anunció que los equipos técnicos municipales se encuentran desplegados interviniendo el pozo de Purina en el sector Coropo, la estructura de Ezequiel Zamora y una próxima obra a inaugurar en Costa del Río para favorecer a la Comuna Alexis Caro.

Finalmente, el mandatario municipal señaló que la gestión local mantiene un plan de diagnóstico y puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras en sectores como Paraparal y la Comuna Miranda Bolívar Chávez. El objetivo final de este despliegue integral contempla alcanzar la operatividad de por lo menos 30 pozos de agua profunda en Francisco Linares Alcántara, asegurando de forma sustentable el servicio para más de 180 mil habitantes del territorio.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

FOTO CORTESÍA