Más de 2240 personas participaron en asambleas comunales en Ribas

CIUDAD MCY.-Un total de 112 proyectos comunitarios fueron postulados en el municipio José Félix Ribas con miras a la segunda Consulta Popular Nacional 2026, denominada «Aquí manda el pueblo» y pautada para el próximo 12 de julio. El resultado se alcanzó tras una jornada de asambleas territoriales en la que participaron más de 2240 ciudadanos, quienes se movilizaron a lo largo de esta semana para definir las prioridades de sus sectores.

El despliegue democrático se articuló desde las 16 salas de autogobierno existentes en la localidad. Durante los encuentros, el poder popular organizado debatió y presentó propuestas basadas en las necesidades diagnosticadas a través de la Agenda Concreta de Acción (ACA) y los mapas de los sueños de cada comuna, orientados a consolidar el desarrollo de sus respectivos territorios.

Asimismo, las asambleas populares fueron el escenario propicio para realizar la ratificación de las estructuras de coordinación de proyectos, un paso clave para avanzar en el fortalecimiento del estado comunal en la jurisdicción.

De cara a este nuevo proceso electoral, voceros locales destacaron que la movilización ratifica la eficiencia del modelo comunal impulsado por el presidente Nicolás Maduro Moros y gestionado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, donde la participación protagónica del pueblo sigue siendo el eje central de la gestión pública.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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