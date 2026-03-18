Alcalde Wilson Coy afina detalles para Semana Santa en Sucre

Durante una reunión de trabajo el mandatario local comenzó a afinar todos los detalles logísticos y de resguardo para que los sucrenses disfruten de una Semana Mayor en paz y seguridad

CIUDAD MCY.- De cara a la conmemoración de la Semana Mayor, el alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, sostuvo una importante mesa de trabajo con los comisionados de los circuitos comunales de la jurisdicción, con el firme propósito de garantizar el bienestar de la población durante los días de asueto.

El objetivo principal de esta jornada fue planificar y afinar las acciones, actividades y estrategias necesarias para asegurar una Semana Santa segura, cómoda y de alta calidad, tanto para los residentes locales como para los temporadistas que visiten la entidad.

La información sobre los preparativos fue difundida a través de la cuenta oficial de Instagram del mandatario municipal (@wilsoncoys), donde el burgomaestre detalló las principales áreas de acción que se ejecutarán en las próximas semanas.

«Orienté el abordaje a las iglesias junto a los organismos de seguridad, además de la revisión del alumbrado público, definimos hacer algunas atenciones con pico y poda, también realizar la demarcación vial en la carretera nacional», afirmó el alcalde Coy en su publicación.

Cabe destacar que estas acciones de trabajo responden a los lineamientos orientados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez.

El esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno busca afinar todos los detalles logísticos y de resguardo para que las familias aragüeñas disfruten de una Semana Mayor en paz y seguridad.

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA ALCALDIA DE SUCRE