Instalada comisión de Prevención y Seguridad Ciudadana del Cleba

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‎En la mesa de trabajo se expusieron los avances de la Ley de Convivencia y la discusión de la Ley de Creación del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres

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CIUDAD MCY.-‎El Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (CLEBA), instaló la comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, con el propósito de sancionar estatutos que garanticen el orden interno en la región, bajo una metodología de trabajo orientada hacia la cautela.

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‎La apertura del espacio de debate tuvo lugar en el puesto de comando de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Aragua N°44, hecho que reafirmó las labores conjuntas entre los sectores civiles, militares y policiales, en pro de la ciudadanía.

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‎El grupo especializado está bajo la presidencia del legislador Lipson Ferrer, vicepresidencia de Johan Norato y el acompañamiento de Yorfre Graterol, como miembro permanente.

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‎Vale mencionar que, la primera reunión contó con la presencia y participación de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Organismos de Prevención y Seguridad Ciudadana, Poder Judicial, Poder Moral, Frente Preventivo, y demás instituciones con competencias en el área

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‎Agenda legislativa

‎El legislador Ferrer anunció la puesta en marcha de dos campañas preventivas, una sobre la salud mental, para orientar y apoyar a los jóvenes en estado de vulnerabilidad que puedan tener pensamientos suicidas; otra relacionada al área vial.

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‎Durante la jornada fueron expuestos los avances de la Ley de Convivencia Ciudadana, estatuto con el cual las autoridades garantizan la paz, seguridad y sano disfrute de los diversos espacios, tanto públicos como privados.

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‎Asimismo, elevaron los aportes a la primera discusión de la Ley de Creación del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres.

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‎»A partir de este momento la comisión se desplegará en los 191 circuitos comunales para asegurar el desarrollo e implementación de la 3T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad», puntualizó.

THAIMARA ORTIZ | MARÍA PARRA

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FOTOS: CIUDAD MCY