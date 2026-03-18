Instalada comisión de Prevención y Seguridad Ciudadana del Cleba

En la mesa de trabajo se expusieron los avances de la Ley de Convivencia y la discusión de la Ley de Creación del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres
CIUDAD MCY.-El Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (CLEBA), instaló la comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, con el propósito de sancionar estatutos que garanticen el orden interno en la región, bajo una metodología de trabajo orientada hacia la cautela.
La apertura del espacio de debate tuvo lugar en el puesto de comando de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Aragua N°44, hecho que reafirmó las labores conjuntas entre los sectores civiles, militares y policiales, en pro de la ciudadanía.
El grupo especializado está bajo la presidencia del legislador Lipson Ferrer, vicepresidencia de Johan Norato y el acompañamiento de Yorfre Graterol, como miembro permanente.
Vale mencionar que, la primera reunión contó con la presencia y participación de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Organismos de Prevención y Seguridad Ciudadana, Poder Judicial, Poder Moral, Frente Preventivo, y demás instituciones con competencias en el área
Agenda legislativa
El legislador Ferrer anunció la puesta en marcha de dos campañas preventivas, una sobre la salud mental, para orientar y apoyar a los jóvenes en estado de vulnerabilidad que puedan tener pensamientos suicidas; otra relacionada al área vial.
Durante la jornada fueron expuestos los avances de la Ley de Convivencia Ciudadana, estatuto con el cual las autoridades garantizan la paz, seguridad y sano disfrute de los diversos espacios, tanto públicos como privados.
Asimismo, elevaron los aportes a la primera discusión de la Ley de Creación del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres.
»A partir de este momento la comisión se desplegará en los 191 circuitos comunales para asegurar el desarrollo e implementación de la 3T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad», puntualizó.
THAIMARA ORTIZ | MARÍA PARRA
FOTOS: CIUDAD MCY