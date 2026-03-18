Carretera hacia Ocumare se transforma con nueva etapa de intervención

El despliegue ejecutado por Vías de Aragua en el kilómetro 17 refuerza la atención sobre tramos estratégicos, consolidando una red vial más eficiente y acorde a las necesidades de habitantes y visitantes_

CIUDAD MCY.- La conectividad entre el eje central de Aragua y su zona costera sigue fortaleciéndose con la activación de nuevas fases de intervención en la carretera hacia Ocumare de la Costa de Oro, específicamente en el kilómetro 17, donde se dio inicio a la segunda etapa de asfaltado en esta importante arteria vial.

Estas acciones se ejecutan en cumplimiento de lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enmarcadas en la segunda transformación (2T) del Plan de las 7 Transformaciones, y en articulación con el Plan de la Aragüeñidad, orientado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez para la optimización de los servicios públicos y la recuperación progresiva de la infraestructura en la entidad.

El despliegue operativo contó con la participación del equipo de la empresa estadal Vías de Aragua, junto a Rodolfo Ramírez, secretario para la Optimización de los Servicios Públicos del estado Aragua, quien acompañó el avance de los trabajos en este tramo estratégico que conecta con uno de los principales destinos turísticos del estado.

La intervención en este sector permite mejorar las condiciones de transitabilidad, reducir los tiempos de traslado y elevar los niveles de seguridad para quienes se movilizan hacia la zona costera, beneficiando tanto a las comunidades como a la actividad económica local.

Con la continuidad de estas labores, el Gobierno regional reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la vialidad como eje clave para el desarrollo integral del estado, garantizando una red de transporte más eficiente y acorde a las necesidades del pueblo aragüeño.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA