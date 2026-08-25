Alcaldesa Anahis Palacios lideró despliegue para atender afectaciones por lluvias

CIUDAD MCY.- En respuesta a las recientes precipitaciones generadas por el paso del superfenómeno de El Niño, la alcaldesa del municipio Zamora, Anahis Palacios, encabezó este lunes un recorrido de inspección y atención integral en la Comuna «Magdaleno Sur» específicamente en la comunidad de 17 de Enero.

Durante el despliegue territorial, la mandataria municipal constató de primera mano las afectaciones sufridas tras las fuertes lluvias registradas el pasado sábado, las cuales ocasionaron la anegación de diversas viviendas en el sector.

La jornada de mitigación de riesgos se llevó a cabo siguiendo las directrices del Ejecutivo Nacional y Regional, trabajando en sinergia con las distintas instancias de gobierno para brindar respuesta oportuna a la población.

«Nos encontramos en la Comuna Magdaleno Sur, por amor al pueblo, específicamente en la comunidad de 17 de Enero, cumpliendo instrucciones de nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez y de la mano de nuestra gobernadora Johana Sánchez, atendiendo las afectaciones del superfenómeno de El Niño», expresó la alcaldesa Palacios durante el recorrido.

La máxima autoridad municipal destacó la inmediata acción y movilización de los equipos de atención de emergencias, prevención y mantenimiento, quienes han contado con el respaldo activo de los habitantes de la zona.

«Aquí está todo el equipo desplegado, el equipo regional y el equipo municipal, haciendo no solo las inspecciones y el levantamiento, como lo veníamos haciendo desde el día de ayer, sino que, en compañía del Poder Popular organizado, estamos haciendo las correcciones pertinentes para mitigar cada uno de los riesgos», aseguró la mandataria municipal.

Las labores activas en el municipio incluyen la movilización de maquinaria pesada para la remoción de sedimentos, el despeje de vías, la limpieza exhaustiva de canales y la evaluación continua de las estructuras residenciales.

La Alcaldía del municipio Zamora reitera su compromiso inquebrantable de mantenerse en alerta y despliegue permanente frente a las contingencias climáticas para salvaguardar la vida y los bienes de los zamoranos.

PRENSA ALCALDÍA DE ZAMORA

FOTOS : PRENSA ALCALDÍA DE ZAMORA