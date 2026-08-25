Entregan materiales de construcción a familias afectadas por sismo en Girardot

Los insumos de construcción enviados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, fueron recibidos por las familias de San Jacinto y Soledad

CIUDAD MCY.- Tras cumplirse dos meses del doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio ocurrido en el pais, el Gobierno Bolivariano continúa dando respuesta inmediata a las familias afectadas, con entrega de materiales destinados a fortalecer el proceso de recuperación de las viviendas afectadas.

​En esta oportunidad, los habitantes de las urbanizaciones San Jacinto y La Soledad recibieron un importante cargamento de insumos que forma parte del Plan Venezuela Renace que se mantiene activo en la jurisdicción y se materializa gracias a los esfuerzos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales.

Entre los materiales entregados a las comunidades se incluyen bloques, cemento y otros insumos de construcción fundamentales para llevar a cabo las labores de reparación estructural que requieren las viviendas.

Cabe mencionar que estas acciones forman parte del compromiso continuó del Gobierno Nacional y regional por garantizar que las familias afectadas por el doblete sísmico regresen a sus hogares de manera segura y cómoda.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT