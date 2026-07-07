Alcaldía de Bolívar consolida el fortalecimiento del comercio local

CIUDAD MCY.- En el marco de las políticas de protección social impulsadas por el Gobierno Nacional y ejecutadas en articulación con la alcaldía del municipio Bolívar bajo las orientaciones de la alcaldesa Marisol Rodríguez se desarrolló la entrega formal de equipos, dotación de víveres y financiamiento directo a dos bodegas emblemáticas de la jurisdicción, como parte del «Plan Bodega».

Esta jornada, responde a la supervisión y evaluación previa de las necesidades del sector comercial, que tiene como objetivo principal potenciar los emprendimientos locales y garantizar que los productos de primera necesidad lleguen a precios justos a los sectores más vulnerables.

Tras un riguroso proceso de selección y cumplimiento de requisitos, los establecimientos beneficiados en esta oportunidad fueron seleccionados por su trayectoria y compromiso comunitario.

Los comercios favorecidos están ubicados estratégicamente en puntos clave del municipio: una bodega situada en el sector La Curía, específicamente en la esquina de la Escuela Básica «Simón Rodríguez»; y un segundo establecimiento ubicado en el centro de San Mateo, en las inmediaciones de la cancha del Colegio «Nuestra Señora de Belén».

La dotación recibida por cada establecimiento incluye una nevera mostrador, un congelador vertical, además de un importante suministro de proteínas y embutidos, destacando: 12 kg de carne, 16 unidades de mortadela, 10 kg de salchichas y 50 kg de pollo beneficiado.

Milef Añez, una de las bodegueras beneficiadas, expresó su satisfacción por el apoyo recibido: «Es un impulso fundamental para nuestro negocio y, sobre todo, para nuestra comunidad. Gracias a esta articulación, ahora contamos con las herramientas necesarias para ofrecer un mejor servicio y mantener los productos accesibles para nuestros vecinos», indicó Añez.

Esta entrega fue posible gracias al plan de la Aragüeñidad de la gobernadora Joana Sánchez en trabajo articulado entre la Alcaldía de San Mateo, el Ministerio de Industrias y Comercio, el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer/BDT), la Sundde y la Dirección de Desarrollo Económico municipal, quienes mantienen el compromiso de continuar acompañando al Poder Popular organizado, las UBCh y jefes de comunidad en la consolidación del aparato productivo local.

PRENSA BOLIVAR

FOTOS : CORTESÍA