Cleba aprobó acuerdo de reconocimiento a cuerpos de prevención y seguridad ciudadana

En la próxima sesión, los parlamentarios elevarán la propuesta de ley para la creación de la orden Héroes y Heroínas de Aragua

CIUDAD MCY.- El Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) aprobó una resolución institucional con el fin de reconocer el despliegue de los cuerpos de prevención y seguridad ciudadana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y autoridades civiles, durante la contingencia suscitada el 24 de junio.

‎‎La medida validó las políticas de atención emprendidas por el Ejecutivo venezolano tras los daños materiales y humanos derivados del doblete sísmico. «Hoy en esta sesión ordinaria hemos aprobado un acuerdo en relación al agradecimiento y honor hacia todos los participantes en las labores de búsqueda y rescate», subrayó Katiana Hernández, presidenta del ente.

‎‎Asimismo, la legisladora valoró positivamente el trabajo coordinado entre las distintas secretarías del Ejecutivo regional y el parlamento en los distintos trabajos de acompañamiento y salvaguarda a la población, como inspecciones técnicas de viviendas afectadas, atención en refugios y la inscripción de brigadistas al Voluntariado por la Vida.

‎‎En este sentido, se propuso la creación de la orden “Héroes y Heroínas de Aragua”, una distinción para los ciudadanos que desempeñaron importantes funciones de atención y cuidado luego del evento sísmico. En la próxima sesión, los asambleístas deberán presentar el proyecto de ley que avale dicha distinción.

‎‎Otros puntos del día

‎Durante su intervención a los medios de comunicación, mencionó la dotación de equipos quirúrgicos al Hospital Central de Maracay (HCM) una acción que tuvo como propósito garantizar condiciones óptimas a los distintos pacientes, tanto de la entidad, como los provenientes de La Guaira.

‎‎Otra parte de los anuncios fue el reintegro de los niños, niñas y adolescentes al tercer momento académico, reestructuración del calendario escolar, especialmente en los municipios afectados y la aprobación de un crédito solicitado por la gobernadora Joana Sánchez destinado al sector salud.

‎La diputada regional también calificó como una noticia positiva la reactivación de las operaciones comerciales en el aeropuerto Aragua Los Tacariguas, infraestructura clave para potenciar la movilidad interna en la región central.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CIUDAD MCY